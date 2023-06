Oamenii, mai cuminți în perioada Summit-ului: Timp de 2 zile, a scăzut numărul accidentelor și al situațiilor de risc In perioada 31 mai – 2 iunie, autoritațile naționale confirma ca starea de securitate naționala a fost menținuta in registru de normalitate, fara incidente care sa puna in pericol stabilitatea, securitatea evenimentului, cat și a intregii țari, cu prilejul organizarii Summitului. Potrivit ministerul de Interne, nu au existat situații in care autoritațile sa fie nevoite sa intervina. Doar in capitala, autoritațile au activat pentru descurajarea unor grupuri de persoane, care intenționau sa se manifeste in perimetrele de securitate, instituite pentru Summitul CPE, mai exact langa locațiile de cazare. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

