Sancțiunile individuale impotriva elitelor ruse risca sa fie ineficiente. Pana acum, pedepsele aliaților occidentali au vizat economia Rusiei: suspendarea proiectului gazoductului Nord Stream 2, exluderea parțiala a bancilor rusești din rețeaua financiara Swift, inghețarea fondurilor de la Banca Centrala a Rusiei etc. Dar UE, SUA și Marea Britanie incearca sa loveasca la buzunare și elitele […]