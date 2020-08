Oamenii lui Gogu (Rădulescu) Controlul ideologico-cultural in Romania comunista, la varf, nu s-a facut prin gruparile parainstituționale, gen protocronismul cu eminențe ca remarcabilul Edgar Papu. Cand Umberto Eco a vizitat Romania, cu ocazia punerii in scena a piesei de teatru dupa romanul “ Numele trandafirului”, partidul și, desigur, Securitatea care superviza totul, au hotarat ca distinsul oaspete italian sa fie insoțit in București de o persoana evident sigura și nu de un om de sprijin fațiș al regimului, ci de unul din umbra. Persoana nu s-a oferit benevol, a fost aleasa și a primit sarcina sa se ocupe de indeplinirea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

