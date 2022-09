Oamenii legii desfășoară campania „Școală+Poliție=Siguranță” Oamenii legii au inițiat campania „Școala+Poliție=Siguranța”. Aceasta se desfașoara tradițional la inceputul anului școlar și include acțiuni de informare a copiilor și parinților privind siguranța in mediul educațional și cel social, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Ofițerul de presa al Inspectoratului General de Poliție (IGP), Oxana Toderița, a specificat ca, in cadrul campaniei, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

