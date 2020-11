Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile online ale colectiei de mobilier fabricat in Romania au crescut de sapte ori in perioada starii de urgenta, comparativ cu anul 2019, iar romanii au cheltuit, in medie, cu 12% mai mult raportat la perioada de referinta, arata rezultatele unui studiu de specialitate, realizat de catre un producator…

- Vanzarile online ale colectiei de mobilier fabricat in Romania au crescut de sapte ori in perioada starii de urgenta, comparativ cu anul 2019, iar romanii au cheltuit, in medie, cu 12% mai mult raportat la perioada de referinta, arata rezultatele unui studiu de specialitate, realizat de catre un producator…

- Vanzarile online ale colectiei de mobilier fabricat in Romania au crescut de sapte ori in perioada starii de urgenta, comparativ cu anul 2019, iar romanii au cheltuit, in medie, cu 12% mai mult raportat la perioada de referinta, arata rezultatele unui studiu de specialitate, realizat de catre un…

- "Avem in premiera 65.000 de voturi nule in Capitala. Aproape 10% din voturile exprimate. Sa intelegem ca oamenii nu stiu sa voteze sau mazgalesc buletinele de vot? Pe urma diferentele majore intre procesele verbale venite de la sectii si cifrele care se gaseau la AEP. 200-300 de voturi in plus pentru…

- Autoritatile regionale au anuntat in schimb ca decizia nu are o baza legala, creand conditiile pentru un conflict politic in regiunea unde au fost inregistrate peste o treime din cele 133.604 de cazuri noi de coronavirus depistate in ultimele doua saptamani, transmite Reuters. ”Sanatatea Madridului…

- Ghidandu-se dupa fosile de plancton si modele climatologice, oamenii de stiinta americani au calculat valorile de temperatura care au existat pe Terra in perioada cea mai rece a ultimei ere glaciare, cand straturi imense de gheata acopereau zone intinse din America de Nord, America de Sud, Europa si…