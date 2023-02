Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit fara viața intr-un imobil din municipiul Dej. Acesta și-ar fi luat singur viața, dar nu a lasat niciun bilet de adio prin care sa justifice motivele pentru care a recurs la un astfel de gest. Luni, 30 ianuarie, in jurul orei 11:10, un barbat in varsta de 50 de ani a fost gasit…

- Andreea Marin este impreuna de 6 ani cu Adrian Brancoveanu, insa nu are planuri de casatorie pentru viitorul apropiat. Vedeta a explicat de ce nu se grabește sa faca marele pas. Dupa divorțul de Ștefan Banica Jr, Andreea Marin s-a recasatorit cu Tuncay Ozturk, insa povestea lor de dragoste nu a durat…

- Barbatul, cunoscut politiei din cauza unor violente cu arma, ”a fost arestat imediat dupa fapte si plasat in arest preventiv”, a anuntat procurorul Parisului, Laure Beccuau, scrie ziare.com.Imobilizat intr-un salon de coafura situat in apropierea centrului cultural kurd - inainte de interventia politiei…

- Sute de activiști - printre care și Greta Thunberg - au marșaluit prin capitala suedeza pentru a intenta un proces impotriva statului suedez pentru ceea ce ei considera a fi o acțiune insuficienta in domeniul climei, anunța abc.net.au. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pretul uleiului comestibil a fost mai mare cu 49,7% in luna august a acestui an fata de luna august a anului 2021, arata datele de la Institutul National de Statistica. In prezent, uleiul de floarea-soarelui, indiferent de brand, in majoritatea cazurilor, costa peste 10 lei/litru in comert, anunța…

- „Inregistrarea arata foarte bine cum se incearca planificarea și manipularea populației prin planificarea de acțiuni de manipulare. Daca vedem numarul de ambulanțe care s-au livrat in ultimii 4 ani s-a zis ca in ultimii 3 ani nu s-a livrat nicio ambulanța, asta spune federația sindicala a ambulanțelor…

- Prințesa, in varsta de 51 de ani, care este a patra in linia de succesiune la tronul norvegian, „nu va reprezenta Casa Regala in prezent”, potrivit unei declarații facute publice de Casa Regala.Cuplul va participa in continuare la „intalniri importante legate de familie”, dar nu vor „indica o asociere…

- Administratia americana a presedintelui democrat Joe Biden cere in privat Ucrainei sa se arate in mod public deschisa la negocierile cu Rusia si sa renunte la refuzul sau de a dialoga cu aceasta tara pana cand presedintele rus Vladimir Putin nu pleaca de la putere.