- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Petrosani in timp ce efectuau in cursul zilei de miercuri un control al traficului rutier pe strada Daranești din municipiul Petroșani, in intersecția cu strada Dealul, au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar in varsta de 25 de ani care, in…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat au fost afișate. La nivelul județului Hunedoara, s-au inscris pentru a susține prima sesiune a examenului de bacalaureat un numar 2875 de absolvenți de liceu. La nivelul județului au fost inregistrate doua medii de 10. Iulia Ștefania Corici, absolventa a Colegiului…

- Gazele naturale vor fi mai scumpe iarna viitoare, a declarat Vasile Ciolpan, directorul departamentului de comercializare energie din cadrul Romgaz. Acesta spune ca scumpirile au la baza cotatiile petroliere care s-au majorat foarte mult in ultima perioada. „Asa cum se vad cotatiile petroliere astazi,…

- Oamenii iubesc sa stea in jurul focului, si asta se intampla de mii de ani. Uneori strangerea in jurul focului de semineu, inseamna mai mult decat caldura pe care acestea o ofera. Semineele atrag oamenii in jurul lor, creandu-se astfel o atmosfera sociala relaxanta. Indiferent daca sunteti singuri sau…

- Investiția realizata la termocentrala de la Paroșeni poate deveni inutila. Cele 65 de milioane de euro investite pentru modernizarea termocentralei și conformarea acesteia la cerințele de mediu s-ar putea dovedi inutile in contextul in care termocentrala nu va mai furniza agent termic. …