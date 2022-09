Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Izium din regiunea Harkov, Vladimir Matsokin, a declarat intr-un interviu radiofonic ca orasul a fost eliberat, transmite CNN. Matsokin a declarat pentru un post de radio ucrainean: "Fortele noastre armate ale Ucrainei se afla in Izium. Nu se poate spune ca operatiunea militara de…

- Aproximativ 70.000 de persoane au protestat sambata in centrul istoric al orașului Praga, Cehia, impotriva guvernului care acorda mai multa atenție Ucrainei devastata de razboi decat propriilor cetațeni. Organizata sub sloganul „Republica Ceha mai intai”, demonstrația s-a axat impotriva inflației in…

- Danemarca va trimite instructori militari in Marea Britanie pentru a ajuta la antrenarea soldaților ucraineni și se va oferi, de asemenea, sa instruiasca ofițeri ucraineni pe teritoriul sau, a anunțat miercuri Ministerul danez al Apararii, potrivit Reuters . Anunțul precede o conferința care va avea…

- Lunetiștii ucraineni iși continua cu succes misiunea de lupta impotriva invadatorilor ruși. Dotați cu arme de ultima generație, soldații Ucrainei reușesc sa elimine inamicul. Forțele ucrainene au publicat un videoclip prin care se vede cum lunetiști ii secera pe soldați ruși. ”Impreuna cu alte unitați,…

- Statele Unite si aliatii lor analizeaza posibilitatea de a instrui piloti ucraineni in cadrul unui efort comun pe termen lung de a pune bazele unei noi aviatii militare a Ucrainei, a declarat pentru Reuters seful de Stat Major al Fortelor Aeriene ale SUA, Charles „CQ” Brown.

- Cel putin 17 persoane au fost ucise in urma unor atacuri ale rușilor asupra unor cladiri din regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. Atacurile vin in contextul in care NATO a promis joi sprijinul sau neclintit Ucrainei, la incheierea summitului de la Madrid. Totodata, situația din orașul Lisiceansk din estul…

- Comandamentul Operational „Sud” al Ucrainei ii acuza pe soldatii rusi care au ocupat teritorii din regiunile Herson si Nikolaev de faptul ca se dedau rapirilor de persoane, cautand in special rude si copii ale militarilor ucraineni.

- Armata ucraineana a publicat joi imagini care surprind momentul in care elicopterul de atac rusesc este lovit de un sistem portabil de aparare antiaeriana - care poate fi operat pe umar de catre soldati - in regiunea Donetk din estul Ucrainei.