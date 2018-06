Ieșenii au ințeles codul vestimentar obligatoriu la miting, drept urmare toți și-au luat tricouri sau camași albe. Dar mulți nu au aflat nici macar in momentul imbarcarii de ce au plecat la București. Pe de alta parte, in Iasi, lucrurile stau diferit. Au admis, in schimb, ca merg pentru ca i-a chemat primarul. Vor primi, in schimb, apa minerala si mancare. Articolul integral pe REALITATEA.NET .