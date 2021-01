Oamenii de știință vor să facă minutul de 59 de secunde Oamenii de știința iau in considerare sa scurteze minutul la 59 de secunde pentru a compensa viteza de deplasare mai rapida a Pamintului. Unii spun ca este posibil sa fie scazut cu cel puțin o „secunda de salt” dintr-un minut, pentru a alinia timpul la rotația reala a Pamintului, scrie playtech.ro. Alții abordeaza ideea cu prudența, intrucit secundele mari pot avea efecte secundare nedorite in ace Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii austrieci au reusit, dupa aproape un an de pandemie, sa realizeze prima fotografie 3D a SARS-CoV-2. Pana acum au fost publicate doar reprezentari grafice ale virusului, potrivit Deutsche Welle.

- Oamenii de stiinta germani au reusit sa faca soareci paralizati dupa leziuni la nivelul coloanei vertebrale sa mearga din nou, restabilind o legatura neuronala considerata pana acum ireparabila la mamifere, informeaza Reuters. Citește și: Se modifica Platforma de Vaccinare: noi criterii de…

- Un nou vaccin a fost aprobat in Marea Britanie. Ultimele vești date de oamenii de știința sunt imbucuratoare. Marea Britanie a cumparat cele de-al treilea vaccin anti-coronavirus existent. Vaccinul Moderna va fi disponibil din martie Un nou vaccin a fost aprobat in Marea Britanie. Ultimele vești date…

- Cu circa 110 milioane de ani in urma, de-a lungul malurilor unei lagune antice situate pe teritoriul de astazi al nord-estului Braziliei, un dinozaur cu doua picioare, de marimea unei gaini, din perioada Cretacicului isi ducea existenta prinzand insecte si probabil mici vertebrate precum broaste si…

- Controlul emoțiilor prelungește durata de viața, cred oamenii de știința britanici. Aceasta este concluzia la care au ajuns in rezultatul unui studiu la care au participat 6000 de voluntari, transmite informing.ru. Colectind și analizind datele, oamenii de știința britanicii au descoperit ca persoanele…

- Experții au numit semne neevidente și neașteptate ale unui atac de cord iminent. Potrivit oamenilor de știința, majoritatea oamenilor cunosc doar principalele simptome ale unui atac de cord, precum dificultați de respirație, oboseala și dureri in piept. Cu toate acestea, pe linga aceste semne, buzele,…

- Potrivit omului de știința, in 2040, mare parte din Europa va fi ca Sahara, iar parti din Londra vor ajunge sub ape. SURSE: Executivul ia in calcul interzicerea circulației pe timpul nopții In opinia lui James Lovelock, incalzirea globala a trecut de punctul critic, iar o catastrofa este acum iminenta.…

- Oamenii de știința din Danemarca au gasit o legatura intre tipul de munca și riscul de demența. S-a dovedit ca la lucratorii a caror profesie este asociata cu munca fizica, afecțiunea apare cu 55% mai des. Acest lucru este evidențiat de rezultatele unui studiu publicat in revista Medicine&Science in…