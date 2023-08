Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința ruși de la Institutul de Citologie (INC) al Academiei Ruse de Științe (ARS) au descoperit sisteme unice de reproducere la broaștele verzi care trezesc interesul oamenilor de știința și schimba ideea despre animale și evoluția lor. In cadrul unui studiu efectuat pe valea riului Nistru…

- Allen Egon Cholakian, fizician, climatolog și specialist in dezvoltare durabila de la Universitatea Harvard, considera ca in interiorul Pamintului au loc procese catastrofale care pot duce la distrugerea acestuia. Cholakyan a ajuns la astfel de concluzii dupa ce a analizat dinamica cataclismelor de…

- Rezultatele unui studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea Politehnica din Tomsk, impreuna cu colegi ruși și straini vor contribui la simplificarea cautarii depozitelor de ingrașaminte ecologice pentru agricultura, afirma autorii lucrarii publicate in revista Applied Clay Science. Potrivit…

- Oamenii de știința trebuie sa sprijine și sa participe la promovarea cunoștințelor științifice in randul cetațenilor, a transmis președintele Chinei, Xi Jinping, in mesajul de raspuns la o scrisoare primita din partea reprezentanților membrilor Academiei Chineze de Științe. In mesaj, Xi a apreciat eforturile…

- Oamenii de știința au stabilit un posibil factor care duce la creșterea numarului de furtuni Studii recente efectuate de paleoclimatologi au dus la noi descoperiri cu privire la relația dintre nivelul dioxidului de carbon din atmosfera și creșterea numarului de furtuni. Rezultatele studiului au fost…

- Un nou studiu bazat pe ecourile slabe ale undelor seismice reflectate de suprafața Pamantului din adancurile planetei sugereaza ca nucleul interior este mai divers decat se credea anterior. Miezul interior "solid" al Pamantului ar putea sa nu fie atat de solid. Dimpotriva, este un amestec de stari solide…

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din Maryland au reusit performanta de a transforma reflexii oculare in imagini 3D. Suna a tehnologie care ar putea fi folosita de fortele de politie sau pentru spionaj. Munca celor din Maryland se bazeaza pe AI, dar si pe Neural Radiance Fields (NeRF). E vorba…

- Oamenii de știința de la una din universitațile din Australia au descoperit o intreaga lume pierduta. Dupa cum considera ei, pe planeta exista un loc unde au trait creaturile care locuiau pe Pamint cu 1,6 miliarde de ani in urma. Rezultatele observațiilor au fost publicate in revista Nature. Potrivit…