Oamenii de știință strâng rândurile. Încep ofensiva împotriva pandemiei politice Pentru ca s-a ajuns prea departe cu ruptura dintre deciziile politice și adevarurile medicale, oamenii de știința au inceput sa se organizeze, pregatind o ofensiva impotriva masurilor aberante luate in pandemie. Concluzia acestora este ca știința a fost suprimata pentru caștiguri politice și financiare și ca virusul Covid-19 a declanșat corupția de stat la scara […] The post Oamenii de știința strang randurile. Incep ofensiva impotriva pandemiei politice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

