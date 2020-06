Oamenii de știință români lucrează la un TEST rapid de coronavirus Oamenii de știința de la Institutul Național pentru Microtehnologie au primit finanțare de la Ministerul Educației și Cercetarii. Cercetatorii romani vor ca testul pentru COVID sa fie precum cel de sarcina sau cel pentru glicemie. Adica usor de folosit, mic si ieftin. Ei estimeaza ca un astfel de test ar putea costa cam 4... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Oamenii de știința de la Institutul Național pentru Microtehnologie au primit finanțare de la Ministerul Educației și Cercetarii. Șeful cercetatorilor implicați in acest proiect a stat de vorba cu o echipa a Știrilor TVR.

