Stiri pe aceeasi tema

- In romanul clasic publicat de Jules Verne in 1864, "O calatorie spre centrul Pamantului", aventurierii dornici sa exploreze interiorul planetei coboara printr-un vulcan islandez intr-o lume subterana vasta, populata de creaturi preistorice. Adevaratul centru al Pamantului nu se compara cu aceasta…

- Cercetarile arata ca exista capitole puțin cunoscute ale acestei istorii, adanc in trecutul Pamantului. De fapt, miezul interior al Pamantului pare sa aiba un alt miez și mai interior in interiorul sau. "In mod tradițional, am fost invațați ca Pamantul are patru straturi principale: crusta, mantaua,…

- Un grup de experți care a investigat moartea inexplicabila a mii de crabi și homari de-a lungul țarmului Angliei in ultimii doi ani nu a reușit sa identifice o singura cauza clara pentru acestea, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Moartea lui Decebal a pus capat celor mai sangeroase razboaie dintre daci și romani, in care au fost mobilizate forțe impresionante. Savanții au incercat sa afle ce impact a avut regele antic asupra Imperiului Roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Anul trecut a fost cel al cincilea cel mai cald an de cand se fac masuratori in lume si ultimii noua ani au fost cu cele mai crescute temperaturi din timpurile preindustriale, in timp ce schimbarile climatice au continuat sa creasca temperaturile si sa alimenteze vremea extrema, au afirmat joi oameni…

- Oamenii de știința au identificat doua minerale care nu au mai fost descoperite pana acum pe Pamant, intr-un meteorit cu o greutate de 15,2 tone cazut in Africa. scrie CNN, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cercetatorii au anunțat ca au simulat doua gauri negre minuscule intr-un computer cuantic și au transmis un mesaj intre aceste gauri negre printr-un tunel in structura spațiu-timp, anunța descopera.ro. Oamenii de știința au explica, avand in vedere informația cuantica teleportata, o gaura de vierme…