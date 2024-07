Stiri pe aceeasi tema

- In lumea noastra, unde inteligența este adesea asociata cu creierul și sistemele nervoase complexe, natura ne surprinde din nou prin comportamentele uimitoare ale unor plante. Recent, un studiu controversat susține ca anumite specii de plante pot fi considerate inteligente, redefinind modul in care…

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean, Robert Sighiartau a votat „pentru un viitor mai bun” al județului, pentru „alta etapa de dezvoltare”. „Am votat pentru un viitor mai bun pentru acest județ, județul nostru binecuvantat de Dumnezeu. Am votat pentru un județ liber de orice interese,…

- O astfel de confirmare a venit Taiwan, unde din generație in generație s-a transmis legenda oamenilor mici, cu pielea inchisa la culoare. Acest popor traiau in munți, vorbeau intr-o limba de neințeles și au disparut in mod ciudat.Pana acum, nu au existat dovezi materiale ale mitului, ba chiar exista…

- In prezent asistam la o tranziție majora in ceea ce privește adoptarea noilor generații de produse cu nicotina, similara tranziției de la benzina la mobilitate electrica, iar numeroase neințelegeri sau preconcepții continua sa domine spațiul public, in detrimentul dovezilor științifice clare care arata…

- Cercetatorii au dezvoltat recent un material care poate genera electricitate aproape constant din aer, deschizandu-se astfel drumul catre o noua sursa de energie durabila și regenerabila, practic nelimitata. Bazandu-se pe aceasta inovație și pe descoperirile din trecut, ei afirma acum ca aproape orice…

- Oamenii de știința au rezolvat misterul originii stravechilor arbori baobab. Conform studiilor ADN, acești arbori emblematici au aparut pentru prima data in Madagascar, in urma cu 21 de milioane de ani, scrie BBC. Semințele lor au fost ulterior transportate de curenții oceanici in Australia și, de asemenea,…

- La Dialogurile Puterii, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, susține ca ”Toata lumea va ajunge, mai devreme sau mai tarziu, sa suporte consecințele propriilor fapte penale.”Dupa 33 de ani, un fugar condamnat pentru omor in Romania, a fost adus in țara. ”Am demonstrat ca nimeni nu e Dumnezeu. Statul roman…