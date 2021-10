Stiri pe aceeasi tema

- Acarienii si fumul sunt factori declansatori cunoscuti ai astmului la copii, insa oamenii de stiinta au identificat recent anumite combinatii de poluanti atmosferici necunoscuti anterior, asociate cu aceasta tulburare respiratorie, relateaza UPI miercuri, potrivit Agerpres. "Astmul reprezinta una…

- Oamenii pot mirosi frica, ura sau orice alta emotie negativa sau pozitiva. Cel putin asa arata un nou studiu efectuat de oamenii de stiinta. Transpiratia provenita de la indivizi care simt aceste emotii declanseaza aceeasi reactie si la cei din jur, sustine un nou raport al oamenilor de stiinta de la…

- Oamenii de știința din Statele Unite au proiectat un implant care poate trata depresia severa. Potrivit revistei Nature Medicine, autorii acestuia sunt mai mulți neurologi și psihiatri de la Universitatea din California.

- Consumul de marijuana in scop recreativ a fost autorizat in 18 state state americane și in Washington DC. Un studiu realizat de oamenii de știința de la Journal of the American Medical Association (JAMA) releva faptul ca consumul de canabis nu a crescut in statele SUA unde a fost legalizat.…

- Oamenii de știința au estimat virsta galaxiilor studiind proporția atomilor de hidrogen in atmosfera stelelor lor. Cercetatorii din Marea Britanie au spus ca primele stele au aparut in univers cu aproximativ 250-350 de milioane de ani in urma.i Se remarca faptul ca oamenii de știința au decis sa aleaga…

- Oamenii de știința ruși de la Institutul de Cercetare de Epidemiologie și Microbiologie Acad. I. N. Blohina din Nijni Novgorod, impreuna cu specialiști centrului ”Vector” din Novosibirsk, au identificat probioticele care pot suprima coronavirusul. Despre acest lucru a anunțat ziarul Izvestia. Specialiștii…

- O echipa de astronomi din Statele Unite sustine ca a descoperit originea asteroidului care a condus la disparitia dinozaurilor, relateaza The Independent. Asteroidul cu o latime de circa 10 kilometri a lovit Pamantul cu 66 de milioane de ani in urma si a pus capat domniei de 180 de milioane de ani a…

