Oamenii de ştiinţă din Finlanda au obţinut în laborator un sortiment de cafea 'sustenabilă' In contextul in care schimbarile climatice ameninta plantatiile traditionale de cafea, oamenii de stiinta din Finlanda au anuntat ca au obtinut in laborator, folosind culturi de celule, un sortiment de cafea care are o aroma si un gust asemanatoare varietatilor naturale ale acestei plante, informeaza Reuters. Centrul de Cercetari Tehnice VTT din Finlanda pare sa fi gasit astfel o alternativa sustenabila pentru a obtine boabe de cafea din culturi de celule plutitoare in bioreactoare umplute cu un mediu nutritiv, folosit in trecut pentru obtinerea unor produse diverse de origine animala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

