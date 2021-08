Oamenii de știință din Danemarca au descoperit accidental o nouă insulă în zona Arctică Cercetatorii arctici din Danemarca au anunțat ca au descoperit accidental ceea ce cred ca este cea mai nordica insula a lumii situata in largul coastei Groenlandei, scrie Euronews. Oamenii de știința de la Universitatea din Copenhaga au crezut inițial ca au ajuns la Oodaaq, o insula descoperita de o echipa daneza de ancheta in 1978, pentru a colecta probe in timpul unei expediții care a fost efectuata in iulie. In schimb, au ajuns pe o insula nedescoperita, mai la nord. „Am fost convinși ca insula pe care ne aflam era Oodaaq, care pana atunci era inregistrata ca cea mai nordica insula a lumii”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

