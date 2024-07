Oamenii de știință au stabilit care este diferența de vârstă ideală între parteneri In general, societatea de azi are o atitudine rezervata spre negativa fața de partenerii cu o diferența mare de varsta.Oamenii de știința au aflat recent care este diferența de varsta ideala intre parteneri.Potrivit acestora, relația ideala este intre parteneri de varste apropiate, cu o diferența de cel mult 3 ani. Explicația cercetatorilor este ca persoanele care sunt mai apropiate ca varsta trec prin etape de viața similare.Din acest motiv, este mult mai probabil sa aiba puncte de vedere similare, in special asupra unor teme majore precum bani, cariera, casatorie si copii. De cealalta parte,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

