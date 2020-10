Oamenii de știință au propus revizuirea strategiei de combatere a COVID-19 Trebuie de depus eforturi pentru a proteja grupurile vulnerabile - virstnicii și bolnavii, iar celorlalți sa le fie permisa revenirea la normal, spun experții. Un grup internațional de oameni de știința a indemnat guvernele sa schimbe strategia de combatere a infecției coronavirale și sa permita tinerilor și persoanelor sanatoase sa revina la viața normala, concentrindu-se pe masurile de prot Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți agenți economici protesteaza astazi, in centrul Cimișliei. Aceștia sunt nemulțumiți de decizia organelor locale, prin care se impun din 10 octombrie, un șir de restricții, dictate de pandemia de Covid-19.

- Banala raceala ne-ar putea „proteja de Covid-19“, sustin oamenii de stiinta americani, intr-un studiu ale carui rezultate au fost date publicitatii recent, scrie ilmessaggero . Un studiu efectuat recent la Universitatea Yale (Connecticut, SUA) a constatat ca rinovirusul – cea mai frecventa cauza a racelii…

- Fapte: Peste 500 medici și oameni de știința germani s-au inscris ca reprezentanți ai unei organizații numita „Comitetul de Investigație Extraparlamentara Corona” pentru a investiga ceea ce se intampla pe planeta noastra cu privire la COVID-19. Reflecteaza asupra: De ce atat de mulți profesioniști și…

- Veste –bomba despre COVID-19. Descoperirea oamenilor de știința care uimește lumea medicala Oamenii de știința din Irlanda de Nord afirma ca diareea, varsaturile și durerile de stomac ar trebui luate in considerare, ca fiind cele trei simptome care sunt specifice bolii COVID-19. Aceste simptome sunt…

- Orasul amazonian Manaus a fost coplesit de pandemia COVID-19: sistemul sanitar era depasit de numarul de pacienti, oamenii mureau in case si mormintele se inmulteau. Parea ca epidemia nu mai contenea si orasul era in pragul unor pierderi catastrofice de vieti omenesti. Apoi, deodata epidemia a cedat…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Hong Kong, este primul caz documentat de reinfetare cu SARS-CoV-2, potrivit cercetatorilor de la universitatea din același oraș. Un barbat din Hong Kong, care inițial a fost infectat cu coronavirus in martie și s-a vindecat in totalitate, a contractat din nou boala…

- Peste 21 de milioane de persoane din toate colțurile lumii au fost infectate cu noul coronavirus, insa experții susțin ca virusul care s-a propagat extrem de rapid ar fi aparut prima data in urma cu opt ani, iar originile lui n-ar fi in regiunea Wuhan din China.

- Studii ale pacientilor cu forme grave de COVID-19 au aratat ca sistemul lor imunitar devine incapabil sa mobilizeze reactii coordonate de aparare rasturnand echilibrul intregului organism, relateaza New York Times.