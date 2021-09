Oamenii de știință au numit pericolul mortal al iernii Oamenii de știința din Suedia au vorbit despre pericolul care amenința corpul uman in timpul iernii. Sa dovedit ca temperatura scazuta crește semnificativ riscul de atac de cord. Rezultatele studiului au fost publicate in jurnalul științific JAMA Cardiolgy. Pentru a confirma aceasta teorie, din registrul național al Suediei au fost luate datele a 274 de suedezi, care in anii anii 1998-2013 a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul regulat de ceai negru are un efect pozitiv asupra sanatații și imbunatațește capacitațile sale cognitive. La aceasta concluzie au ajuns experții de la Universitatea din Beijing, relateaza FAN cu referire la publicația Rai Al Youm. "Rezultatele noastre arata ca ceaiul ajuta la imbunatațirea…

- S-a aflat de cați bani avem nevoie ca sa fim fericiți. Oamenii de știința au anunțat care este suma exacta pentru a ne simți fericiți. Sintagma banii n-aduc fericirea i-a facut curioși și pe oamenii de știința care au vrut sa vada daca intradevar așa este. Concluzia acestora este foarte clara. ATP Motors.…

- Nationalele de volei feminin ale Suediei si Tarilor de Jos au obtinut victorii, joi, in partidele disputate in compania reprezentativelor Finlandei si Ucrainei, in grupa D a Campionatului European, la BT Arena, din Cluj-Napoca.

- Echipele de handbal feminin ale Rusiei, Norvegiei, Suediei si Frantei s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului olimpic de la Tokyo, anunța news.ro. Rezultatele din sferturile de finala, meciuri jucate miercuri, sunt: Rusia - Muntenegru 32-26, Norvegia - Ungaria 26-22, Suedia - Coreea…

- Campioana europeana Spania va infrunta echipa Suediei, vicecampioana mondiala, in sferturile de finala ale turneului masculin de handbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, conform programului stabilit dupa incheierea meciurilor din grupe, potrivit Agerpres. Campioana olimpica si mondiala…

- Un studiu recent, condus de o echipa de oameni de stiinta chinezi, a relevat noi informatii asupra originii si evolutiei limbajului uman si a utilizarii uneltelor, relateaza Xinhua miercuri. Spre deosebire de primatele non-umane existente, precum maimutele mici si mari, oamenii prezinta avantaje…

- Oamenii de știința dintr-un grup internațional de cercetare sub conducerea Universitații din Gottingen, in cursul unui studiu au aflat ca vocea poate spune multe despre caracterul persoanei. Despre acest lucru a anunțat miercuri, 30 iunie, publicația Deutsche Welle. "Chiar și atunci cind auzim doar…

- Secretul lui Leonardo da Vinci este la un pas de a fi descoperit de lumea intreaga. Oamenii de știința au facut o descoperire uluitoare care va schimba multe detalii știute pana acum despre celebrul pictor. Descoperire uluitoare: secretul lui Leonardo da Vinci, la un pas de a fi aflat Leonardo da Vinci…