Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unor ședințe de urgența de saptamana trecuta, companiile petroliere mici și mari au discutat despre cea mai sumbra perspectiva la care un executiv din industria petrolului se poate gindi. Pentru firmele mici, urmatoarele saptamani vor fi despre a ramane pe linia de plutire. Dar chiar și…

- PodcasturiCOVID-19 in lume: Aproape trei milioane de bolnavi și un deficit de echipamente medicale COVID-19 face ravagii in intreaga lume. Numarul bolnavilor se apropie deja de 3 milioane. © Sputnik / Владимир ВяткинSfaturi pentru femeile gravide: Iata cum trebuie sa se protejeze de COVID-19In…

- Lansarea europeana si în India din ultima luna a ajutat noul serviciu de streaming al Disney sa atinga pragul de 50 milioane de abonati.Disney+ anunta ca are acum 50 milioane de abonati, dupa ce a fost lansat în India în urma cu mai putin de o saptamâna si partial în…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 10 persoane urmarite international si au predat 15 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania. Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 7 - 13 martie,…

- Politistii romani au adus in tara, in ultima saptamana, zece persoane urmarite international si au predat 11 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In perioada 29 februarie…

- Politistii romani au adus in tara, in ultima saptamana, zece persoane urmarite international si au predat 11 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In perioada…

- Marea Britanie, Franta si Germania vor furniza "sprijin material si financiar" Iranului, una din tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, au anuntat luni ministerele de externe din cele trei tari, intr-un comunicat comun citat de AFP, Reuters si dpa.

- Spania și Turcia anunța record de turiști și venituri din turism, in 2019. Barcelona și Istanbul, cele mai vizitate destinații Numarul vizitatorilor internationali in Spania a atins in 2019 nivelul record de 83,7 milioane, acesta fiind al saptelea an consecutiv de crestere a numarului de turisti, arata…