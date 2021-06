Oamenii de ştiinţă au găsit un nou efect advers al vaccinurilor anti-Covid. Tinerii au de suferit! Din nefericire, oamenii de stiinta au realizat ca un numar „mai mare decat cel așteptat” de barbați tineri au experimentat un nou efect advers al serurilor de la Pfizer/BioNTech și Moderna. Care sunt aceste efecte adverse: inflamație a mușchiului inimii (miocardita) sau a pericardului – sac fibro-seros ce invelește inima (pericardita), care au aparut dupa […] The post Oamenii de stiinta au gasit un nou efect advers al vaccinurilor anti-Covid. Tinerii au de suferit! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

