Oamenii de știință au dezvăluit fapte uimitoare despre masa sistemului imunitar al omului Un nou studiu realizat de biologi de la Institutul de știința Weizmann din Israel dezvaluie fapte uimitoare despre greutatea sistemului imunitar al omului. Cercetatorii au descoperit ca numarul total de celule imune din corpul unui om adult, in medie, este de aproximativ 1,8 trilioane de celule. Aceasta este o cifra impresionanta, dar poate fi ilustrata mai clar: la un barbat adult mediu, a c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința de la Institutul de Tehnologie din California și Instituția oceanografica Woods Hole (WHOI) au facut o descoperire care confirma scurgerea nucleului Pamintului. Cercetatorii au descoperit niveluri neobișnuit de ridicate ale izotopului de heliu in fluxurile de lava de pe insula Baffin…

- Folosind raze X pentru a cerceta structura chimica a unei mici pete din celebra opera de arta, oamenii de știința au obținut noi informații despre tehnicile pe care Leonardo da Vinci le-a folosit pentru a picta portretul revoluționar al femeii cu zambetul rafinat și enigmatic.

- Iata cateva puncte cheie despre aceasta interacțiune: Micorize: Majoritatea plantelor formeaza simbioze cu ciupercile micorizice. Radacinile plantelor ofera zaharuri ciupercilor, iar in schimb, ciupercile furnizeaza plantei nutrienți, cum ar fi fosforul și azotul. Rețeaua Wood Wide Web: Cercetatorii…

- Oamenii de știința au dezvoltat o structura foarte asemanatoare unui embrion uman in stadiu incipient, fara a folosi sperma, ovule sau uter. Echipa de la Institutul Weizmann din Israel susține ca "modelul de embrion", realizat cu ajutorul celulelor stem, este un exemplu cat se poate de palpabil al unui…

- Oamenii de știința germani au descoperit de ce in corpurile mistreților din Germania exista o cantitate mare de elemente radioactive. Anterior, acest fenomen a fost asociat cu dezastrul de la Cernobil din 1986, dar explicația e mai grava.Cercetatorii au atras atenția asupra faptului ca nivelul de…

- Oamenii de știința ruși de la Institutul de Citologie (INC) al Academiei Ruse de Științe (ARS) au descoperit sisteme unice de reproducere la broaștele verzi care trezesc interesul oamenilor de știința și schimba ideea despre animale și evoluția lor. In cadrul unui studiu efectuat pe valea riului Nistru…

- Oamenii de știința britanici au inceput sa dezvolte vaccinuri impotriva unei noi pandemii provocate de „boala X”, necunoscuta. Echipa formata din peste 200 de oameni de știința fac cercetarile la laboratorul guvernamental de inalta securitate Porton Down din Wiltshire, scrie Mediafax.Cercetatorii…

- Superconductorii sunt materiale care permit curentului electric sa circule fara rezistenta, o proprietate care ar putea revolutiona retelele electrice in care energia se pierde in timpul transmiterii, si ar putea determina, de asemenea, progrese revolutionare in domenii precum cipurile pentru calculatoare,…