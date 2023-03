Oamenii de știință au descoperit pe Venus un vulcan activ Venus a fost mult timp un punct de speculatie pentru oamenii de stiinta, unii dintre ei crezind chiar ca ar putea gazdui viata extraterestra. De asemenea, este fascinanta si pentru ca este asemanatoare cu Pamintul intr-o varietate de moduri, cum ar fi marimea si masa sa. Dar oamenii de stiinta nu au stiut niciodata cu siguranta daca are activitate geologica sub suprafata sa. Se deosebeste de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

