- Oamenii de știința de la Universitatea RMIT din Australia au efectuat primul studiu din lume privind aromele comune ale alimentelor, care ar putea ajuta la explicarea motivului pentru care astronauții declara ca mincarea din spațiu are un gust searbad. Studiile anterioare au aratat ca aroma joaca un…

- Un studiu nou realizat la Universitatea din Florida a descoperit ca substanțele per- și polifluoroalchilice (PFAS), cunoscute pentru rezistența lor la degradare, au fost gasite in gazele de depozit din Florida in cantitați comparabile sau chiar mai mari decit cantitatea acestor substanțe chimice din…

- Conform unei teorii clasice, originea vieții ar putea fi rezultatul replicarii ARN-ului. Recent, oamenii de știința au facut progrese semnificative in incercarea de a recrea acest proces in laborator. Echipa de cercetare de la Institutul Salk din SUA a reușit sa creeze o molecula de ARN capabila sa…

- Oamenii de știința din China declara ca mușchiul Syntrichia caninervis, care crește in Antarctica și in deșertul Mojave, poate supraviețui in condiții marțiene, inclusiv seceta, niveluri ridicate de radiații și frig extrem. Potrivit cercetatorilor din China, mușchiul deșertului nu numai ca a supraviețuit,…

- Oamenii pot auzi chiar și atunci cand sunt inconștiențiPrimul aspect care a impresionat-o pe Julie McFadden este ca persoanele pe cale de a muri pot auzi chiar și atunci cand sunt inconștiente. Studiile au aratat ca sistemul auditiv este ultimul care se oprește, astfel ca se recomanda ca cei dragi sa…

- O astfel de confirmare a venit Taiwan, unde din generație in generație s-a transmis legenda oamenilor mici, cu pielea inchisa la culoare. Acest popor traiau in munți, vorbeau intr-o limba de neințeles și au disparut in mod ciudat.Pana acum, nu au existat dovezi materiale ale mitului, ba chiar exista…

- Corpul uman este dotat cu mai multe ceasuri interne care lucreaza impreuna pentru a ne regla funcțiile și pentru a se sincroniza cu lumea exterioara. Ultimele cercetari au facut lumina asupra modului in care aceste ceasuri colaboreaza pentru a menține sanatatea țesuturilor și mai ales pentru a incetini…

- O echipa de cercetatori a descoperit o potențiala zona de reproducere a rechinilor ciocan in largul unei insule din arhipelagul ecuadorian Galapagos, in ceea ce ar fi o observație „foarte rara”, a anunțat joi parcul național intr-un comunicat, potrivit Reuters.