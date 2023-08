Stiri pe aceeasi tema

- Dezastru ecologic pe lacul Gheorgheni din centrul orașului Cluj Napoca. Mii de pești au murit și plutesc deasupra apei. Oamenii care au ieșit la plimbare in parc au surprins aceste imagini dezolante cu miile de pești morți. Aceștia spun ca mirosul este unul greu de suportat, iar autoritațile nu iau…

- Echipa de oameni de stiinta britanici a intocmit o lista cu amenintarea virusurilor animale care pot infecta oamenii si care, in viitor, s-ar putea raspandi rapid in intreaga lume.Nu se stie care dintre ele va reusi sa patrunda si sa declanseze urmatoarea pandemie, motiv pentru care este mentionata…

- Oamenii care au probleme de vedere, dar nu poarta ochelari si nu se trateaza, nu fac interventii chirurgicale atunci cand sunt indicate in afectiunile oftalomologice, au un risc mai mare de a avea dementa, potrivit celui mai cuprinzator studiu pe aceasta tema din ultimii 15 ani.

- Un nou studiu bazat pe ecourile slabe ale undelor seismice reflectate de suprafața Pamantului din adancurile planetei sugereaza ca nucleul interior este mai divers decat se credea anterior. Miezul interior "solid" al Pamantului ar putea sa nu fie atat de solid. Dimpotriva, este un amestec de stari solide…

- Un studiu sugereaza ca o buna ingrijire a dintilor poate fi benefica pentru creier. O echipa de oameni de stiinta din Japonia a constatat ca bolile gingivale si pierderea dintilor au fost legate de micsorarea creierului in zona hipocampusului, care joaca un rol in memorie si in boala Alzheimer.

- Experimentele unei organizații europene din domeniul spațial au facut posibila prajirea cartofilor chiar și in timpul calatoriilor in spațiu. Inainte de acest experiment, existau indoieli ca este posibila prajirea cartofilor intr-o nava spațiala, dar oamenii de știința au reușit sa gaseasca o soluție…

- Oameni de stiinta din Australia si China sunt de parere ca au descoperit un antidot pentru cea mai otravitoare ciuperca din lume, potrivit unui studiu publicat marti in revista Nature Communications, informeaza DPA.Autorii studiului considera ca un colorant medical, autorizat deja de Agentia pentru…