Oamenii și delfinii au chiar mai multe in comun decat am fi crezut, sugereaza o noua cercetare. Biologii spun ca au gasit dovezi anatomice clare cum ca delfinii de sex feminin au un clitoris complet funcțional, care ii ajuta sa experimenteze placerea in timpul sexului, la fel ca și pentru oameni. Descoperirile ar putea ajuta... View Article