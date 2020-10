Oamenii de ştiinţă au descoperit beneficiile cacao Oamenii de știința de la Universitatea Halle-Wittenberg și de la Institutul Max Rubner au descoperit ca produsele, care conțin cacao sint una din sursele de vitamina D2. Raportul corespunzator este publicat pe portalul EurekAlert! Cercetatorii au prezentat o teorie conform careia dupa uscarea boabelor de cacao la soare, in ele are loc transformarea precursorilor vitaminei D in vitamina D2. Dupa ce Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

