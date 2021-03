Oamenii de știință au demonstrat că cei care se culcă tîrziu duc o viața grea Unii oameni sint mai matinali, alții prefera noaptea. Diferența este ca viața celor din a doua categorie este mult mai grea. Un studiu arata ca intre cele doua categorii exista o diferența fundamentala in ceea ce privește activitatea creierului. Aceasta diferența de activitate ingreuneaza traiul celor din a doua categorie. In plus, ea face ca oamenii care se culca tirziu sa aiba o rata de atenț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

