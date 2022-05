Oamenii de știință au creat un algoritm care poate scana imagini astronomice vechi pentru a găsi roci spaţiale neobservate Cercetatorii au creat un algoritm care poate scana imagini astronomice vechi pentru a gasi roci spatiale neobservate, ajutand la detectarea obiectelor care ar putea pune in pericol Pamantul intr-o zi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL au organizat, separat, doua evenimente uriașe in care și-au prezentat bilanțul primelor 6 luni de guvernare comuna. La polul opus, Alianta pentru Unirea Romanilor a prezentat un asa numit contra-bilant al PSD la Palatul Parlamentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Toți participanții la „operațiunea militara speciala de protejare a Donbasului” sunt eroi și ar trebui sa fie tratați ca atare, a declarat miercuri președintele rus Vladimir Putin la o reuniune a Prezidiului Consiliului de Stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Oamenii de stiinta au intocmit o lista cu plante mai putin cunoscute care ar putea fi in meniu pana in 2050, scrie BBC, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Oamenii de stiinta vor sa transmita un nou mesaj in spatiul cosmic, inclusiv poze cu nuduri umane, in speranta ca acestea vor ajunge la extraterestrii porniti si ei in cautare de viata inteligenta, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sute de oameni au participat, in Piața Universitații, la o manifestație in memoria copiilor care au pierit in razboiul din Ucraina. Oamenii au adus sute de perechi de pantofi care au fost așezate pe trotuar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un grup de cercetatori din Danemarca, Elvetia si Franta a anuntat ca a reusit, in urma unui studiu, sa descifreze semnificatia sunetelor emise de porci, precum guitatul sau grohaitul, pentru o mai buna intelegere a emotiilor acestor animale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Oamenii de stiinta vor sa folosesca inteligenta artificiala pentru a intelege „limbajul” porcilor. Cercetatorii spun ca algoritmul care traduce semnalele acustice ar putea fi dezvoltat pentru a monitoriza automat bunastarea animalelor, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Imagini revoltatoare vin din Ucraina, din zona granițelor. O coloana de mașini de lux, aflata sub escorta Poliției Naționale, au sarit coada, in timp ce oamenii obișnuiți au fost trași pe dreapta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…