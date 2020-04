Stiri pe aceeasi tema

- Faza a treia a testelor realizate de Universitatea din Chicago pe baza medicamentului Remdesivir a aratat rezultate promițatoare in tratarea Covid-19. Marea majoritate a pacienților s-au recuperat rapid, scazindu-le febra și reușind sa scape de problemele respiratorii, fiind externați in mai puțin de…

- O companie franceza care recicleaza ambalajele unor firme-gigant din industria alimentara și cosmetica anunța ca a descoperit o „enzima-mutantt” care poate reclicla plasticul in cateva ore, relateaza The Guardian, citat de Mediafax.

- Israelienii au dezvoltat o metoda pentru diagnosticarea de la distanta a coronavirusului cu ajutorul fasciculului laser.Dispozitivul dezvoltat de oamenii de stiinta din Israel percepe de la distanta, chiar si de la zeci de metri, modificari ale motilitatii tesuturilor, provocate de boala, a relatat…

- Oamenii de stiinta israelieni sunt foarte aproape de dezvoltarea primului vaccin impotriva noului coronavirus, a transmis ministrul israelian pentru Stiinta si Tehnologie Ofir Akunis, relateaza Jerusalem Post.

- Știința a facut progrese uimitoare in ultimele sute de ani și a adus multe beneficii umanitații. De la medicina la istorie sau astronomie, ea este prezenta in toate domeniile de varf. Datorita progreselor științei, avem tendința sa credem ca ea poate explica totul. Dar, paradoxal, cu cat descoperim…

- Oamenii de știința de la Universitatea Osaka din Japonia au creat un copil-robot, care ”simte” durerea. Numele copilului-robot este Affetto, noteaza mirror.co.uk. Roboții humanoizi par sa devina tot mai preferați in zilele noastre, noteaza mirror.co.uk. Oamenii de știința de la Universitatea Osaka din…

- Oamenii de știința au descoperit cel puțin 200 de specii și 98 de genuri de ciuperci care se „hranesc" cu radiațiile de la Cernobil. Descoperirea uluitoare a fost documentata pentru prima data in 1991, cand savanții au gasit ciuperci crescand pe pereții reactorului nuclear abandonat, care era inca…

- Noile estimari ale felului in care virusul s-ar putea raspandi sugereaza ca o explozie de cazuri va lovi orașul chinez și mai multe persoane infectate vor aparea și in strainatate, intr-un ritm accelerat.Pe masura ce apar mai multe date despre noul coronavirus care circula in China, devine clar ca…