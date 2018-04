Oamenii de ştiinţă au creat din întâmplare o enzimă care "devorează" plasticul Cercetatorii americani si britanici au creat din intamplare o enzima capabila sa distruga plasticul, fapt ce ar putea contribui la rezolvarea problemei mondiale care este asociata acestui tip de poluare, potrivit unui studiu publicat luni, citat de AFP. Peste 8 milioane de tone de produse plastice ajung in oceanele planetei noastre in fiecare an, determinand ingrijorari tot mai mari legate de toxicitatea acestui material derivat din petrol si de impactul sau asupra sanatatii generatiilor viitoare si asupra mediului inconjurator. In pofida eforturilor facute in ceea ce priveste reciclarea, cele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

