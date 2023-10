Noul medicament, dezvoltat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din Florida, SUA, a stimulat metabolismul, a ajutat la creșterea mase musculare și la pierderea in greutate la șoareci, insa vor trece mai mulți ani pana cand va putea fi testat și pe oameni, relateaza Euronews.Echipa condusa de profesorul de farmacie Thomas Burris a testat medicamentul - o molecula numita SLU-PP-332 - timp de 28 de zile și a publicat rezultatele in Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.Medicamentul face parte dintr-o clasa propusa de tratamente cunoscute sub numele de „mimetice ale exercițiului…