Astronomii NASA au descoperit in fotografia Hubble un "fenomen ciudat și foarte rar". Cercul, numit și "inelul lui Einstein" in cinstea vestitului fizician care i-a prezis existența, a aparut ca urmare a unei iluzii de scara galactica. Galaxia in jurul careia se invirte așa-numitul "inel topit" se numește GAL-CLUS-022058s și este situata in constelația Fornax, a Cuptorului, din emisfera sudic