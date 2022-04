Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, 08 martie 2022, la ora 21.35, polițiștii baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul București din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o tanara de 20 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism condus din direcția strazii George Coșbuc…

- Presedinta CE: Romania este un exemplu de solidaritate in Europa Foto: Administratia prezidentiala Criza din Ucraina și sprijinul României pentru refugiații din țara vecina s-au aflat pe agenda discuțiilor purtate astazi la București de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele…

- Mai multe asociatii civice au participat sambata, 26 februarie, la o manifestatie in semn de solidaritate cu poporul ucrainean in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și apoi la Ambasada Rusiei, a transmis news.ro.Actiunea a inceput in fata Ambasadei Ucrainei. Oamenii au scandat „Ucraina”, „Zelenski”,…

- Voluntarii nu mai prididesc la granițe, iar sambata, in București, se organizeaza o noua demonstrație de solidaritate cu Ucraina Fata purtatorului de cuvant al Kremlinului a postat vineri pe Instagram un mesaj anti-razboi. Lisa Peskova l-a șters cateva ore mai tarziu, un lucru cam peste mana, dar oricum…

- Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in administrația publica locala, potrivit PSD. „Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna…

- Greva angajatilor STB a paralizat traficul din Bucuresti, in ultimele doua zile. Oamenii vor salarii mai mari, insa putini sunt cei care stiu cati bani incaseaza lunar soferii de autobuze, troleibuze și tramvaie din Capitala. Directorul STB sustine ca daca ar majora din nou salariile, compania ar intra…

- Șoferii care circula prin capitala sunt rugați sa nu parcheze ilegal pe spațiile verzi, pentru ca duc noroiul prin tot orașul. Rugamintea vine din partea primarului general, Ion Ceban, care a facut și un apel catre Poliție, in acest context, sa ii amendeze pe conducatorii auto care incalca regulile.