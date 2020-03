Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA - adica cea care opereaza Centrala nucleara de la Cernavoda - anunta ca ia toate masurile necesare pentru a evita imbolnavirea angajatilor sai si pentru a-si continua activitatea, esentiala pentru Romania. Inca de sambata, Comitetul National pentru…

- S.N. Nuclearelectrica S.A. "SNN" a initiat implementarea masurii de izolare a personalului esential de operare si productie din cadrul centralei nuclearo energetice de la CNE Cernavoda. Aceasta masura va fi mentinuta atat timp cat va fi necesar, potrivit unui comunicat de presa al Nuclearelectrica.Demararea…

- In cazul planului de functionare a centralei nucleare de la Cernavoda in contextul epidemiei de coronavirus, prefectul Constantei, George Niculescu face urmatoarele precizari. "In contextul raspandirii la nivel national a infectarii cu virusul COVID 19, am avut o intalnire cu conducerea CNE Cernavoda,…

- Luna aceasta, a avut loc la centrala din Cernavoda o misiune internationala a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), PRE-SALTO, de evaluare a stadiului si a proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda, eveniment la solicitarea companiei de stat Nuclearelectrica, care…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a trimis o echipa la Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavoda pentru a evalua proiectul de retehnologizare a unitații. Misiunea internaționala a ven...

- Autoritatile provinciei canadiene Ontario au raportat duminica un "incident" la statia de energie nucleara Pickering din apropiere de Toronto, dar au precizat ca nivelul de radioactivitate este in limitele normale, relateaza Agerpres citand Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a lovit vineri provincia Bushehr din Iran, unde se afla centrala nucleara a tarii, fara sa fie anuntate pagube deocamdata. Cutremurul moderat a avut loc la adancime relativ mica de 38 km, la aproximativ 50 km de centrala. “Nu s-au primit informatii despre posibile pagube…

- Compania Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a lansat o licitatie prin care vrea sa cumpere servicii medicale in valoare de 19,4 milioane lei (4,05 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, potrivit news.ro.Achizitia…