- Prima dezbatere publica din mandatul primarului Dominic Fritz s-a lasat cu multe intervenții. Timișorenii vor reducerea impozitelor pe cladiri. S-au plans in special cei care dețin spații și cladiri de inchiriat. Nu se poate acum, le-a spus Fritz, dar pentru anul 2022 va fi facuta o strategie pe termen…

- Timișorenii preocupați de impozitele și taxele locale care vor fi valabile in 2021 vor avea posibilitatea de a-și spune parerile sau chiar... The post Timișorenii, chemați la dezbatere pe tema impozitelor și taxelor locale appeared first on Renasterea banateana .

- Timișorenii sunt chemați la o dezbatere publica pe marginea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021. Va avea loc online, prin platforma Zoom, saptamana viitoare.

- Registrul Comertului se va digitaliza, iar constituirea unor societati comerciale se va putea realiza exclusiv online, fara a fi necesara prezenta fizica in niciuna din etapele de constituire, a anuntat, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. Aceste prevederi apar intr-un proiect de lege aflat in dezbatere…

- ■ locuitorii pot trimite propuneri prin posta, fax sau e-mail pina la data de 9 noiembrie " in proiectul initiat de primarie, se propune indexarea impozitelor si taxelor locale cu 3,8% (rata inflatiei pe 2019) Primaria Tirgu Neamt a supus dezbaterii publice proiectul de hotarire privind stabilirea impozitelor…

- Primaria municipiului Adjud va organiza, luni, o dezbatere cu cetațenii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. Proiectul de hotarare va fi supus analizei si avizarii Consiliului local al municipiului Adjud in cadrul sedintei ordinare din 26 noiembrie 2020. Dezbaterea publica…

- Proaspatul ales primar al Timișoarei, Dominic Fritz, și-a tras parcare in fața primariei, chiar pe spațiul verde, insa nu s-a mulțumit doar cu atat, ci i-a indemnat pe toți sa parcheze acolo, daca au nevoie. Dominic Fritz și-a parcat bicicleta cu care vine la munca in fața primariei chiar daca, in spatele…