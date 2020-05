Oamenii de afaceri s-au pus în mișcare. Consultări naționale pentru ieșirea din criză Camera de Comerț și Industrie a Romaniei impreuna cu camerele județene au consultat oamenii de afaceri și a stabilit lista de propuneri de politici publice care ar trebui implementate in domeniul economic, financiar și investițional. Documentul conține peste 70 de masuri, printre care relaxarea treptata și cat mai rapid posibil a restricțiilor impuse și reluarea activitaților economice in cat mai multe sectoare ale economiei. Un alt punct vorbește de subvenționare (totala sau parțiala) pentru cursuri de inițiere și perfecționare a personalului in munca online. Oamenii de afaceri cer ca județul… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

