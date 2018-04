Oamenii de afaceri români se confruntă cu o mare problemă In REVISTA PRESEI, de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din Ziarul Financiar pe tema problemelor cu care se confrunta in momentul de fața multe afaceri din Romania. Ziarul Financiar: Pe langa problemele curente legate de vanzari, incasari, piata, plata taxelor si impozitelor, rambursarea creditelor, forta de munca, oamenii de afaceri romani, cei care au reusit sa-si tina businessul in picioare pana acum, se mai confrunta cu o problema: cui sa lase afacerile?Cei 28 de ani de capitalism au trecut implacabil, iar viata nu sta in loc. Prima generatie de oameni de afaceri se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

