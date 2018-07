Stiri pe aceeasi tema

- Întreprinderile din Republica Moldova, alaturi de cele românești, ar putea sa se lanseze, în comun, pe piețe de desfacere mai mari, precum cele din China sau Japonia. Aceasta va permite participarea agenților economici din Moldova și România la misiuni economice, târguri…

- Intreprinderile din Republica Moldova, alaturi de cele romanesti, ar putea sa se lanseze, in comun, pe piete de desfacere mai mari, precum cele din China sau Japonia. Aceasta va permite participarea agentilor economici din Moldova si Romania la misiuni economice, targuri internationale si intalniri…

- Povestea sotilor Viorica si Constantin Chirciu, manageri de succes ai celui mai important producator de medicamente și vaccinuri de uz veterinar din Romania, este incredibila. Cu 36 de ani de casnicie la activ, cei doi soti contrazic toate teoriile care spun ca nu e bine sa lucrezi alaturi de partenerul…

- Cei care se muta in casa noua sau doresc sa-si reamenajeze locuința dupa noile tendinte vor putea afla ce se cere, in ultima perioada, la principalele saloane de specialitate in domeniul mobilei si designului interior. Timp de patru zile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, peste…

- Drumul vinului, care leaga Romania de Republica Moldova, va fi finalizat pana la sfarsitul anului, estimeaza ministrul Turismului, Bogdan Trif. Proiectul face parte dintr-un acord de cooperare intre cele doua tari, prin care vor fi lansate, de asemenea, pachete turistice comune. Saptamana viitoare,…

- Bogdan Trif si Stanislav Rusu au anuntat noul parteneriat la sfarsitul unei vizite la o crama din satul Fintesti, judetul Buzau, potrivit unui comunicat de press al Ministerului Turismului. Noul traseu turistic ar urma sa puna in valoare vinul romanesc si pe cel moldovenesc, in cadrul unui produs destinat…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a transmis, miercuri, un mesaj oamenilor de afaceri romani interesati sa investeasca in SUA, invitandu-i sa participe la summitul SelectUSA, care va avea loc in perioada 20-22 iunie, in Washington DC. Mesajul a fost transmis de Hans Klemm…

- Romania se afla in randul tarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga si dificila perioada de insolventa, pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca multi investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, afirma expertii de la Sierra Quadrant,…