- Majoritatea oamenilor crede ca lumea este mai periculoasa acum decat in urma cu doi ani, crescand ingrijorarile provocate de violente si de armele de distrugere in masa, potrivit unui sondaj realizat de Global Challenges Foundation.

- ​Deși pare greu de crezut, alimentația oamenilor de acum 6.000 de ani era neașteptat de diversa și risipa era probabil redusa la minim. Fie ca vanau cerbi și mistreți sau cultivau grau, oamenii de acum multe milenii nu prea faceau stocuri, foloseau ce le oferea in acel anotimp mediul și gaseau soluții…

- Alina Eremia ii declara dragostea iubitului ei prin noul single “Aș da”. Artista vrea ca toata lumea sa afle povestea ei de iubire alaturi de barbatul care a cucerit-o. „Eram intr-o seara acasa in fața pianului și, dintr-o joaca, am compus refrenul acestei piese. „As da” este o melodie extrem de personala,…

- In anul 1995, cu un an inainte de moarte, astrofizicianul Carl Sagan a publicat o carte numita The Demon-Haunted World ("Lumea bantuita de un demon"), in care avertiza impotriva periocolelor pseudostiintei si a analfabetismului stiintific si isi incuraja cititorii sa dezvolte o gandire critica si…

- Afirmatiile sunt ale lui Michael Dell care a sustinut, in cadrul evenimentului Dell Technologies World din Las Vegas, ca viitorul tehnologic se va schimba continuu si accelerat in viitorul apropiat si mediu, DATELE fiind centrul acestei transformari. “Oamenii care pana mai acum cativa ani erau…

- Lidia Fecioru spune ca alegerile pe care le facem in viata sunt cele care ne fac fericiti. Oamenii trebuie sa se bucure de lucrurile mici. "Ei traiesc undeva in viitor. Se gandesc la probleme, nu traiesc clipa. Alegerile noastre sunt foarte importante, noi alegem oamenii cu care putem fi fericiti,…

- "Aici se vede ca nu exista o gandire unitara la nivel de Guvern si este pacat. Ar trebui sa se formeze una. Aceasta chestiune trebuie rezolvata de Guvern, nu poate fi aruncata in curtea absolut nimanui. Legislatia este asa cum este (...) si apare instabilitate, apare neclaritate si toate acestea…