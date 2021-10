Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a continuat, duminica, discutiile privind Programul de guvernare, cu echipe ale PNL si UDMR, in prezenta lui Florin Citu si Kelemen Hunor. Luni, Nicolae Ciuca va discuta pe aceasta tema cu reprezentanti ai conducerii USR. Reprezentantii USR au anuntat ca liderul formatiunii,…

- Parlamentarii din tabara Orban au ieșit din banci și voteaza pentru sau impotriva Guvernului Cioloș, deși directiva partidului, anunțata de Florin Cițu, era ca parlamentarii PNL sa fie prezenți in sala și sa se abțina de la vot. Președintele partidului, Florin Cițu, a declarat luni ca parlamentarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, responsabilii in gestionarea pandemiei si a anuntat ca se pregatesc restrictii pentru limitarea raspandirii virusului. La sedinta, care loc de la ora 17.30, participa prim-ministrul demis Florin Citu, ministrul interimar al Sanatatii,…

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, joi, ca certificatului verde COVID ar putea fi introdus pentru orice activitate economica din Romania, inclusiv pentru accesul in magazine. Intrebat despre o posibila carantinare a Capitalei și a județului Ilfov, Cițu a spus, la finalul ședinței de joi a Guvernului,…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a reacționat, miercuri, dupa ce Florin Cițu i-a cerut demisia, precizand ca acesta nu o poate demite, iar asta il dispera pe premier. „Probabil a promis cuiva aceasta functie si nu poate sa livreze promisiunea. Daca citim comunicatul CCR, cred ca ne da dreptate. Spune…

- Florin Cițu se duce, in sfarșit, așa cum a promis vara aceasta, in Vama Veche in weekendul care urmeaza. Premierul se va caza insa la Neptun, la una din vilele de protocol, iar in Vama va ajunge doar in vizita. Pana in weekend insa, prim-ministrul are o ședința de guvern miercuri, la care vrea sa […]…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat ca nu crede ca Florin Cițu ii va demite pe miniștrii formațiunii, daca aceștia nu se vor prezenta la ședința de Guvern de vineri de la ora 16, cand ar trebui sa se adopte proiectul Anghel Saligny. USR PLUS a facut, practic, un pas in […] The…

- Scena politica clocotește dupa apariția in spațiul public a informației potrivit careia premierul Florin Cițu a facut doua zile de pușcarie in America, fiind prins baut la volan. Informația a fost confirmata de premier in timpul unui briefing, spunand ca a fost “o greșeala din tinerețe” și ca a platit…