- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis ca deschiderea si utilizarea unui cont pe o retea de socializare folosind numele altei persoane este infractiune Oficial de la Inalta Curte Admite sesizarea formulata de Curtea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca deschiderea și utilizarea unui cont pe rețelele de socializare cu numele altei persoane este infracțiune. Aceasta va fi pedepsita cu inchisoarea. Fapta unei persoane de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare pe numele unei alte persoane,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, ca fosta șefa a DIICOT, Alina Bica - condamnata definitiv, in noiembrie 2019, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzata de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender - sa ramana cu aceasta pedeapsa. Decizia este definitiva,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, marti, o cerere depusa de Liviu Dragnea in care fostul lider al PSD solicita revizuirea condamnarii de trei ani si jumatate inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, relateaza Agerpres.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat, miercuri, ca in urma verificarilor dispuse de presedintele instantei, Corina Corbu, s-a stabilit ca dosarul "Ferma Baneasa" a fost repartizat la completul de judecata care a dat sentinta finala in acest caz cu respectarea principiului distribuirii aleatorii.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni. De…

- Omul de afaceri turc Memet Turan a fost condamnat marti, 2 noiembrie, de catre judecatorii Curtii Supreme la trei ani de inchisoare, pedeapsa ce va fi executata sub supraveghere timp de patru ani. Acesta incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, fiind unul din oamenii de afaceri…