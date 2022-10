Stiri pe aceeasi tema

- Situatii-limita au fost rezolvate inainte de a produce tragedii, gratie unor interventii efectuate de pompieri care erau in timpul liber. Ei s-au dovedit astfel a fi oamenii potriviti exact la locul potrivit.

- Incepand cu luna septembrie a.c., Serviciul de Pregatire Profesionala din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, in colaborare cu personalul S.M.U.R.D. din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita-Nasaud organizeaza cursuri de prim ajutor,…

- Un proiectil provenit din cel de-Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperit cu ocazia efectuarii unor lucrari agricole, in localitatea Borod, a informat miercuri, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, echipajul pirotehnic…

- Un incendiu violent a izbucnit, in dupa-amiaza zilei de 25 iulie 2022, la o anexa gospodareasca, care s-a extins cu repeziciune și la acoperișul locuinței, aflate in localitatea Țițești. Intamplarea a facut ca un vecin sa cunoasca faptul ca Ila Marius Cristinel este pompier și l-a alertat cu privire…

- 1.546 de persoane au fost asistate, vineri, in cele 1.421 de puncte de prim-ajutor și hidratare de la nivelul țarii, iar 18 persoane au fost transportate la spital. Totodata, in ultimele 24 de ore pompierii militari au acționat pentru localizarea și stingerea a 174 incendii de vegetație, au transmis…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, mircuri seara, masuri care se vor aplica pe toata durata verii, cand sunt emise coduri meteorologice. Acestea sunt prezentate de secretarul de stat Raed Arafat.

- O voluntara a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad a acordat primul ajutor unui motociclist care fusese ranit in urma unui accident rutier produs la Zimandu Nou. Voluntara, in varsta de 32 de ani, se afla in timpul liber și era in drum spre Arad, cand a observat accidentul ce tocmai avusese…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Preutești, au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Preutești, informeaza ISU Suceava.…