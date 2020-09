Oamenii care refuză să poarte mască sunt „cel mai probabil sociopați” De cate ori n-am intrat in panica la metrou, atunci cand am vazut pe cineva purtand masca de protecție sub nas sau sub barbie? Este dovedit: persoanele care refuza sa poarte o masca de protecție corect sau deloc au tendințe sociopatic. Nu am spus-o noi, ci oamenii de știința polonezi,... The post Oamenii care refuza sa poarte masca sunt „cel mai probabil sociopați” appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

- Noel Gallagher refuza sa poarte masca pentru a se proteja de noul coronavirus. Fostul star Oasis nu crede ca maștile il ajuta sa nu contracteze SARS-COV-2. Purtatul maștii este obligatoriu, prin lege, in spațiile publice din Marea Britanie, precum magazine sau mijloace de transport in comun, insa rockerul…

- Ziarul Unirea Raed Arafat: Daca o persoana refuza sa poarte masca de protecție nu va fi lasata sa intre in secția de votare Raed Arafat subliniaza intr-o postare pe Facebook ca daca o persoana refuza sa poarte masca de protecție nu va fi lasata sa intre in secția de votare. Asta nu inseamna ca acea…

- Șeful DSU, Raed Arafat, subliniaza intr-o postare pe Facebook ca daca o persoana refuza sa poarte masca de protecție nu va fi lasata sa intre in secția de votare. Asta nu inseamna ca acea persoana este impiedicata sa voteze, ci ca regulile de igiena și protecție adoptate trebuie respectate.

- CHIȘINAU, 23 aug - Sputnik. In imaginile video suprinse de un trecator se vede cum mai mulți calatori sunt revoltați de atitudinea unei femei care refuza sa-și puna masca de protecție in troleibuz. Aceasta și-a argumentat poziția prin faptul ca nu vede rostul acestui mijloc de protecție. Astfel,…

- Mii de persoane au participat in weekendul trecut la o pertrecere desfasurata in Wuhan, orasul chinez unde ar fi aparut pentru prima data noul coronavirus. Oamenii au petrecut pe ritmuri tehno, fara reguli de distantare sociala sau purtare a mastii.

- Neincrederea in experții care promoveaza ideea de masca, discuțiile in contradictoriu pe aceasta tema inca de la inceputul crizei declanșate de coronavirus, neincrederea in autoritați, dar și lipsa de disciplina și de autocontrol. Toate insumate duc la atitudinea celor care refuza sa poarte masca de…

- Cercetatorii au descoperit ca persoanele care poseda asa-numitele trasaturi din „Triada Intunecata” - narcisismul, psihopatia si machiavellianismul – sunt mai putin dispuse sa respecte restrictiile sau sa ia masuri preventive, scrie Newsweek, informeaza Mediafax.Citește și: Mihai Tudose, DEZLANȚUIT:…

- Actorul american Tom Hanks, care s-a vindecat de Covid-19, a declarat ca nu are „prea mult respect“ pentru persoanele care refuza sa puna in practica masurile de precautie, precum purtarea unei masti in spatii publice.