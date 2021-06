Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care fac diverse munci casnice in gospodarii, in folosul altor persoane, vor plati contribuitii sociale si impozit pe venit, dupa cum reiese din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

- Din 2023, oamenii care lucreaza in gospodarie pentru alte persoane vor plati contributii sociale si impozit pe venit pentru munca prestata Din 2023, statul va retine contributii sociale si impozit pe venit pentru munca in gospodarie, in folosul altei persoane, reiese din Planul National de Redresare…

- Casa de Pensii cauta 1.000 de oameni care sa evalueze dosarele! Vor primi 4.000 de lei pe luna. Casele Teritoriale de Pensii vor sa angajeze circa 1.000 de persoane care sa se ocupe de evaluarea dosarelor de pensii si pe care sa le plateasca cu putin peste 4.000 de lei lunar. Anuntul Guvernului se regaseste…

- Iohannis a participat miercuri, de la ora 17.00 la dezbaterea on-line „Sa vorbim despre viitorul Europei”, organizata de catre Grupul Partidului Popular European din Parlamentul European. In cadrul dezbaterii, seful statului a transmis ca numai impreuna putem fi mai buni. El a mai spus ca Planul National…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat vineri seara, la Digi24, imaginile cu premierul Florin Cițu care a refuzat sa stea de vorba cu jurnaliștii dupa ce a prezentat PNRR in Parlament și le-a spus acestora ca „in 30 de ani nu v-ați civilizat”. CTP a afirmat ca „asta arata ce ar putea deveni domnul…

- Transportatorii „vor plati taxa de drum la kilometru, ci nu la ora” Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, acordând un interviu pentru Radio România Actualitați, București, mai 2021. Foto: Alex Lancuzov Transportatorii rutieri vor plati rovinieta în functie de distanta parcursa…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru luni o sedinta cu responsabilii din Guvern care lucreaza la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Documentul va fi imbunatatit si acceptat de Comisia Europeana, a spus seful statului. El a explicat ca si alte state au probleme similare, avand…

