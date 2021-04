Stiri pe aceeasi tema

- 9 mai a fost, este și va fi Ziua Victoriei pentru cetațenii Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de catre președintele PSRM, Igor Dodon, la postul de televiziune Primul in Moldova. Dodon a vorbit și despre acțiunile, care vor fi realizate in acest an. “Noi deja am lansat reconstrucția mai multor…

- In Republica Moldova nu vor avea loc alegeri dupa scenariului Președintelui Maia Sandu, iar in cel mai bun caz, alegerile parlamentare anticipate pot avea loc doar in septembrie-octombrie. Despre aceasta a declarat fostul președinte al Republicii Moldova, Președintele Partidului Socialiștilor (PSRM),…

- Deputatul PAS Radu Marian spune ca s-a confirmat informația precum ca griul transportat la Giurgiulești este intr-adevar din rezerva de stat și este destinat exporturilor. Deputatul spune ca informația i-a fost confirmata de mai multe surse - instituții de drept, dar și reprezentanți ai companiei care…

- PodcasturiComercializarea ilegala a florilor de primavara: Ce spun ecologiștii Intr-un interviu pentru Sputnik Moldova, ecologistul Anatolie Prohnițchi a menționat ca in Moldova devine tot mai mare numarul speciilor de plante care sunt amenintate de pericolul dispariției. Acest lucru se intampla…

- In actualul parlament al Republicii Moldova nu exista 51 de deputati care sa sustina lupta impotriva coruptiei. Oamenii stiu ca exista o singura iesire - alegeri anticipate", a declarat miercuri seara presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dupa ce Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a declarat marti neconstitutional decretul prin care presedintele republicii, Maia Sandu, a delegat-o din nou pe Natalia Gavrilita cu formarea unui nou guvern. Intr-o declarație de presa facuta in aceeași zi, Maia Sandu a declarat ca oamenii vor decide viitorul…

- Oamenii legii au identificat si anihilat un grup infractional organizat international, membrii caruia sunt suspectati de implicare in activitati de spalare a banilor. Unul din membri, un moldovean, a fost retinut pe teritoriul Republicii Moldova.

- Natalia Gavrilița, candidatul inaintata de Maia Sandu la funcția de prim-ministur al Republicii Moldova, este un bun profesionist. De aceasta parere este președintele PSRM, Igor Dodon. ”O cunosc foarte bine pe doamna Gavrilița, consider ca este un profesionist”, a declarat Dodon. Totodata acesta este…