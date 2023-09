Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu schimbarea anotimpurilor, organismul uman are nevoie de o dieta adaptata nevoilor si posibilelor afectiuni care pot fi contactate pe parcursul toamnei. Pentru aceasta, medici patologi recomanda inlaturarea din alimentatie a produselor care contin indulcitori artificiali, sirop de porumb bogat…

- Sunt piesele uriașe ale unui puzzle extrem de complex. Anchetatorii au ridicat, rand pe rand, bucați din cisternele distruse și din stația de transfer de gaz petrolier lichefiat. Asta deși pericolul inca nu a trecut.Zeci de jandarmi au cautat ramașițe de la momentul exploziilor de la Crevedia, orice…

- Studiile științifice au dezvaluit ca prietenii noștri patrupezi pot folosi expresiile feței pentru a estima putea de incredere a oamenilor. Oamenii sunt programați de la naștere sa identifice expresiile faciale și tonul vocii pentru a incerca sa determine intențiile. Acest instinct de supraviețuire…

- O echipa de cercetatori de la Institutul Indian de Știința și de la Universitatea Niigata din Japonia a realizat o descoperire remarcabila: au gasit apa oceanica captiva in zacaminte minerale din Munții Himalaya, datand de aproximativ 600 de milioane de ani.Prin analiza depozitelor ce conțineau atat…

- Un taximetrist din județul Arad, care in urma cu mulți ani și-a pierdut fiul in trafic, in autoturismul in care facea taxi, ajuta oamenii in nevoie. Vasile Gheorghiu sare in ajutorul acestora chiar daca trebuie sa trabata sute de kilometri.

- Potrivit publicației France Bleu , unii dintre pacienți i-au numit "hoți", au intrat in cabinet și i-au insultat. Exasperați, cei doi stomatologi de la centrul medical din Pont-Audemer au decis sa plece.Stabiliți anterior la Rouen, romanii au ajuns la acest centru de sanatate, inaugurat in urma cu…

- Litigiile referitoare la drepturile de autor apar frecvent si pot fi rezolvate rapid si cu succes, daca apelezi la ajutorul profesionist oferit de un avocat de Drept civil din Timisoara. Specialistii iti vor explica faptul ca proprietatea intelectuala reprezinta ansamblul drepturilor exclusive acordate…