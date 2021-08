Stiri pe aceeasi tema

- Doi soti din Arad au fost diagnosticati cu botulism, insa in Romania nu exista ser antibotulinic, iar medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta au reusit sa gaseasca tratament in Republica Moldova. Un barbat s-a prezentat sambata in stare grava la spital, fiind diagnosticat cu botulism. Ulterior,…

- Cladiri darapanate, usi bine ferecate si o liniste apasatoare. Asa arata strazile din Bucuresti unde isi duc viata traficantii de etnobotanice. Chiar in centrul orasului, localnicii sunt terorizati de cei pentru care ilegalitatile sunt la ordinea zilei.

- ri-iPremierul Florin Citu a anuntat miercuri ca Ministerul Sanatatii a prezentat in sedinta de guvern raportul privind ingrijirea marilor arsi in tara, precizand ca urmeaza sa fie construite trei centre de mari arsi – la Bucuresti, Timisoara si Targu Mures, informeaza AGERPRES . “Am cerut un raport…

- Zece persoane au incercat sa obțina certificatul digital necesar calatoriei fara restricții in UE folosind adeverințe false de vaccinare, iar Ministerul Sanatații a facut plangere la Parchetul General, informeaza G4Media.Sesizarile inițiale au venit de la instituțiile subordonate din teritoriu ale…

- UPDATE Barbatul disparut dupa explozia de vineri de la Petromidia a fost gasit mort, a confirmat prefectul Constanței, Silviu Coșa. „Avem primul deces. Este barbatul disparut. Alte doua victime vor fi duse la București”, a spus Coșa. Alte doua victime vor fi ingrijite la Spitalul din Constanța. Potrivit…

- Angajații unui centru de vaccinare au intrat in greva. In Carei, Satu Mare, angajații refuza sa mai lucreze in semn de protest fața de Ministerul Sanatații. In replica, ministrul Sanatații spune ca plațile sunt in grafic și ca nu sunt inregistrate intarzieri. „Plațile s-au facut in cursul acestei saptamani…